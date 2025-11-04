قرة ممثلًا عن الشركات الكبيرة بالتزكية بانتخابات الصناعات الغذائية

أعلن المهندس أيمن قرة عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، عن فوزه بالتزكية في انتخابات غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ممثلًا عن فئة الشركات الكبيرة للدورة الجديدة 2025–2029.



وأكد المهندس أيمن قرة في تصريح له بهذه المناسبة، أن هذا الفوز يعكس ثقة مجتمع الصناعات الغذائية في قدرته على المساهمة بخبراته في دعم القطاع وتطوير بيئته الاستثمارية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين الغرفة وكبرى الشركات العاملة في المجال لتعزيز تنافسية المنتج الغذائي المصري في الأسواق المحلية والعالمية.



وقال قرة: "أعتز بهذه الثقة التي أعتبرها مسؤولية قبل أن تكون تقديرًا، وسأعمل مع زملائي في مجلس إدارة الغرفة على دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات الغذائية، وتحسين معايير الجودة، وتطوير سلاسل الإمداد بما يواكب خطط التحول الصناعي والرقمي في مصر".



وأضاف أن شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، تضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته و تشجيع الاستثمار لزيادة الصادرات المصرية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.



واختتم قرة تصريحه مؤكدًا أن فوزه "هو بداية لمسؤولية أكبر تجاه مجتمع الصناعات الغذائية"، مشددًا على أن العمل خلال الدورة الجديدة سيكون قائمًا على رؤية تشاركية تدعم مصالح المصنعين والمستهلكين على حد سواء، وتواكب طموحات الدولة نحو تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري.