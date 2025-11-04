اعادة الحركة المرورية لطبيعتها بمدخل بنها

عادت الحركة المرورية الى طبيعتها مرة اخرى بعد توقفها في الاتجاه القادم من ناحية كوبري كفر الجزار بعد تعثر مرور سيارة نقل تريلا حاولت عبور الكوبري بارتفاع يفوق المسموح به مما تسبب في صعوبة دخولها إلى جسم الكوبري وتوقف حركة السيارات على الطريق الزراعي القديم في منطقة كفر الجزار واضطر السائقون إلى تغيير مسارهم واللجوء إلى طرق بديلة لتجنب الازدحام.

وعلى الفور تحركت إدارة مرور بنها حيث دفعت بفرق ميدانية تعاملت مع الموقف بشكل سريع وقامت بتفريغ إطارات السيارة لتقليل ارتفاعها بما يسمح بتحريكها ثم جرى سحبها للخلف وتجنيبها بعيدا عن مسار السيارات لتعود حركة المرور تدريجيا إلى طبيعتها.

من ناحية اخرى قضت الدائرة الأولي، جنايات مستأنف بنها، بقبول الاستئناف شكلا والمقدم من كهربائي أفراح، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف عليه، للجسن المشدد لمدة 15 سنة، بدلا من السجن المؤبد، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 38297 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 4466 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "عصام ع ع"، 20 سنة، كهربائي أفراح، مقيم شارع النبراوى بجوار مقام النبراوي، لأنه في يوم 15 / 5 / 2024، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل زوجته المجني عليها "إسراء ل س" عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها لخلافات زوجية سابقة بينهما، على إثرها أضمر لها الشر في نفسه وتحين فرصة الخلاص منها وما إن ظفر بها حتى أطبق على عنقها بكلتا يديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قاصداً إزهاق روحها فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.