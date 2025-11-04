افتتاح معرض التضامن التسويقي السنوي للمنتجات والسلع بجامعة الوادى الجديد

برعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ، وإشراف الدكتور محمد العقبى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة والمنسق العام لوحدات التضامن بالجامعات وبحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية الآداب ، والأستاذ الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة ، والأستاذ الدكتور وليد سنوسى عميد كلية الطب البيطرى والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب من مختلف الكليات ، والسيد محمد العديسى مدير عام التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد.

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالتنسيق مع كلية الآداب جامعة الوادى الجديد معرض للمهرجان التسويقي السنوي المتنقل للمنتجات والسلع بأسعار مخفضة وذلك بأروقة كلية الآداب ، ومن جانبها قالت حنين عصام منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد ان المعرض يهدف إلى دعم الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، من خلال عرض منتجات متنوعة بأسعار تنافسية تخفف العبء عن المواطنين، وتتيح للطلاب والمنتجين المحليين فرصة للتسويق المباشر لمنتجاتهم.

وشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من طلاب الجامعة والعاملين بها والمجتمع المحلي، حيث تضمن أركاناً لمنتجات غذائية ومشغولات يدوية ومفروشات ومنتجات طبيعية وأعمال فنية متميزة.

ويسهم المهرجان التسويقي في تعزيز ثقافة الإنتاج وريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار والعمل الحر بين الشباب الجامعي، إلى جانب دوره في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال طرح السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.