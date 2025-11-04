قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح معرض التضامن التسويقي السنوي للمنتجات والسلع بجامعة الوادى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

برعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي  الجديد ، وإشراف الدكتور محمد العقبى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة والمنسق العام لوحدات التضامن بالجامعات وبحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية الآداب ، والأستاذ الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة ، والأستاذ الدكتور وليد سنوسى عميد كلية الطب البيطرى والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب من مختلف الكليات ، والسيد محمد العديسى مدير عام التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد.

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالتنسيق مع كلية الآداب جامعة الوادى الجديد معرض للمهرجان التسويقي السنوي المتنقل للمنتجات والسلع بأسعار مخفضة وذلك بأروقة كلية الآداب ، ومن جانبها قالت حنين عصام منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد ان المعرض يهدف إلى دعم الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، من خلال عرض منتجات متنوعة بأسعار تنافسية تخفف العبء عن المواطنين، وتتيح للطلاب والمنتجين المحليين فرصة للتسويق المباشر لمنتجاتهم.

وشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من طلاب الجامعة والعاملين بها والمجتمع المحلي، حيث تضمن أركاناً لمنتجات غذائية ومشغولات يدوية ومفروشات ومنتجات طبيعية وأعمال فنية متميزة.

ويسهم المهرجان التسويقي في تعزيز ثقافة الإنتاج وريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار والعمل الحر بين الشباب الجامعي، إلى جانب دوره في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال طرح السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

مونوريل غرب النيل

افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع الأحد | تفاصيل

ترشيحاتنا

سفير ألمانيا بالقاهرة ومحافظ شمال سيناء

سفير ألمانيا بالقاهرة يزور معبر رفح المصري

النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس

كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي الـ69 تخليدا لذكرى معركة البرلس

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء: 80% من المشاركين في العمل الإنساني سيدات

بالصور

إزالة 16 حالة تعد بالبناء على مساحة 12 قيراطاً بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد