أطباء السودان تحذر من كارثة ضخمة في مدية بارا شمال كردفان
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
برلمان

نقل البرلمان: المشروعات الحديثة تؤكد دخول مصر عصر البنية التحتية الذكية

علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
ماجدة بدوى

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق القاهرة إلى جانب بدء التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي السريع، يمثلان نقلة نوعية في تاريخ منظومة النقل المصرية، ويؤكدان أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماضية بخطى ثابتة نحو التحول إلى البنية التحتية الذكية.

وأضاف "عابد" أن هذه المشروعات العملاقة تعكس رؤية الدولة في بناء شبكة نقل عصرية وآمنة ومستدامة تربط المدن الجديدة بالمناطق القديمة وتخدم ملايين المواطنين يوميًا، مشيرًا إلى أن قطاع النقل أصبح أحد أهم ركائز التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن ما يتحقق اليوم هو نتيجة تخطيط استراتيجي طويل الأمد، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مصر باتت نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مشروعات النقل الحضري المتقدم التي تواكب أعلى المعايير الدولية في الجودة والسرعة والأمان.

واختتم "عابد" تصريحه بالإشادة بجهود العاملين في هذه المشروعات الوطنية العملاقة، مؤكدًا أن المواطن المصري سيجني ثمار هذه الإنجازات في صورة تيسير للحياة اليومية، وتخفيف للازدحام، وتحسين لجودة الخدمات بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والعالمية.

