نقل البرلمان: المشروعات الحديثة تؤكد دخول مصر عصر البنية التحتية الذكية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق القاهرة إلى جانب بدء التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي السريع، يمثلان نقلة نوعية في تاريخ منظومة النقل المصرية، ويؤكدان أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماضية بخطى ثابتة نحو التحول إلى البنية التحتية الذكية.

وأضاف "عابد" أن هذه المشروعات العملاقة تعكس رؤية الدولة في بناء شبكة نقل عصرية وآمنة ومستدامة تربط المدن الجديدة بالمناطق القديمة وتخدم ملايين المواطنين يوميًا، مشيرًا إلى أن قطاع النقل أصبح أحد أهم ركائز التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن ما يتحقق اليوم هو نتيجة تخطيط استراتيجي طويل الأمد، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مصر باتت نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مشروعات النقل الحضري المتقدم التي تواكب أعلى المعايير الدولية في الجودة والسرعة والأمان.

واختتم "عابد" تصريحه بالإشادة بجهود العاملين في هذه المشروعات الوطنية العملاقة، مؤكدًا أن المواطن المصري سيجني ثمار هذه الإنجازات في صورة تيسير للحياة اليومية، وتخفيف للازدحام، وتحسين لجودة الخدمات بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والعالمية.