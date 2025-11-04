مفاجأة في خط وسط الأهلي قبل مباراة سيراميكا.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تأكد جاهزية أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات كأس السوبر المصري، والمقررة إقامتها في الإمارات، في الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 أندية رالأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية صباح اليوم :"ما علمته من داخل النادي الأهلي بشأن موقف المصابين، إن أحمد رضا أصبح جاهزًا 100% خلاص لخوض مواجهات السوبر المصري، وتدعيم قائمة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا والقرار النهائي في يد المدير الفني ييس توروب".

وأكمل شوبير :اللاعب تعافى تمامًا من إصابة الركبة، وأصبح جاهزًا للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية ومن ثم التواجد في المباريات.

و كانت قد ترددت أنباء حول تأكد غياب أحمد رضا عن تدعيم صفوف الفريق الأحمر في السوبر، بسبب استمرار معاناته من الإصابة.