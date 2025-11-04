الاتحاد السكندري يعود للتدريبات استعدادا للجونه في الدورى

قرر الكابتن تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم في نادى الاتحاد السكندرى، عودة الفريق إلى التدريبات الفنية والبدنية المكثفة الخميس القمبل، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة المقدرة بـ 3 أيام في أعقاب مباراة الفريق امام بيراميدز والتى انتهت بخسارة «سيد البلد» بفارق هدف.

ويستأنف الفريق السكندرى تدريباته الجماعية، تحضيرا للمواجهة المهمة والمصيرية امام نظيره نادى الجونة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 14 من ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم في نسخته الجديدة، موسم 2025- 2026، والمقررة يوم 23 نوفمبر الجارى.

وتسود حالة من القلق على الفريق خاصة بعدما تراجع الأداء بشكل كبير فضلا عن التدريب حيث يحل الفريق في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب، ما ينذر بالخطورة الكبيرة على مستقبل الاتحاد.

بدوره شدد محمد أحمد سلامة، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على ضرورة تخطي عقبة الجونة وتحقيق الفوز باى شكل خاصة وان الفوز يمنح اريحية للفريق عكس الخسارة أو التعادل لاسيما وأن الفريق يحتل المركز 20 برصيد 8 نقاط جمعها من 12 مباراة وهو وضع سيئ لكن الأمور ستكون جيدة حال تحمل اللاعبين المسؤولية في مباراة الجونة.