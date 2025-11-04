قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الاتحاد السكندري يعود للتدريبات استعدادا للجونه في الدورى

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
يمنى عبد الظاهر

قرر الكابتن تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم في نادى الاتحاد السكندرى، عودة الفريق إلى التدريبات الفنية والبدنية المكثفة الخميس القمبل، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة المقدرة بـ 3 أيام في أعقاب مباراة الفريق امام بيراميدز والتى انتهت بخسارة «سيد البلد» بفارق هدف.

ويستأنف الفريق السكندرى تدريباته الجماعية، تحضيرا للمواجهة المهمة والمصيرية امام نظيره نادى الجونة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 14 من ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم في نسخته الجديدة، موسم 2025- 2026، والمقررة يوم 23 نوفمبر الجارى.

وتسود حالة من القلق على الفريق خاصة بعدما تراجع الأداء بشكل كبير فضلا عن التدريب حيث يحل الفريق في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب، ما ينذر بالخطورة الكبيرة على مستقبل الاتحاد.

بدوره شدد محمد أحمد سلامة، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على ضرورة تخطي عقبة الجونة وتحقيق الفوز باى شكل خاصة وان الفوز يمنح اريحية للفريق عكس الخسارة أو التعادل لاسيما وأن الفريق يحتل المركز 20 برصيد 8 نقاط جمعها من 12 مباراة وهو وضع سيئ لكن الأمور ستكون جيدة حال تحمل اللاعبين المسؤولية في مباراة الجونة.

الكابتن تامر مصطفى الاتحاد السكندرى بيراميدز نادى الجونة الدورى المصرى الممتاز محمد أحمد سلامة

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

صبا مبارك

صبا مبارك تكشف حقيقة مشاركتها فى دراما رمضان المقبل

الفيلم الروائي "جحر الفئران"

القومي للسينما يعرض الفيلم الروائي جحر الفئران بنادي أوبرا دمنهور

همام إبراهيم

المطرب همام إبراهيم يحيي حفل الليلة السعودية بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

