اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.. مجلس إدارة غرفة الملابس يفوز بالتزكية

أعلن د. خالد عبد العظيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات والمدير التنفيذي للاتحاد، فوز 12 مرشحًا بالتزكية في انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية لدورة 2025/ 20229.

وأكد د. خالد عبد العظيم، خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، على أهمية المشاركة الجادة في أعمال الجمعية العمومية بشكل سنوي، نظراً لما يمثله هذا القطاع من حجم كبير في الاقتصاد المصري والصادرات المصرية.

وأوضح عبد العظيم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة الذين يحق لهم الإدلاء بالأصوات الانتخابية يبلغ 597 عضواً وفقاً لكشوف وسجلات الغرفة التي راجعها اتحاد الصناعات.

وقد اكتمل النصاب القانوني لاجتماع اليوم بحضور 61 عضواً، متجاوزاً بذلك عُشر عدد الأعضاء المطلوب بعد انقضاء الساعة الأولى لبدء الانعقاد.

وأشار إلى أن المقاعد المخصصة لعضوية مجلس إدارة الغرفة هي 12 مقعداً، بواقع أربعة مقاعد لكل فئة من الفئات الثلاث، ونظرًا لتقدم أربعة مرشحين فقط لكل فئة (أربع مرشحين للمنشآت الكبيرة، وأربع للمتوسطة، وأربع للصغيرة ومتناهية الصغر)، فقد فاز المرشحون بالتزكية.

وفاز عن فئة المنشآت الكبيرة كل من المهندس حسام جبر، المهندس فاضل مرزوق، حمدي الطباخ، هنا إيهاب".

بينما فاز عن فئة المنشآت المتوسطة، كل من " د. محمد عبد السلام، المهندس وليد الكفراوي، المهندس محمد الصياد، نانسي سلام".

كما فاز عن فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر كل من إيهاب العسكري، و بهية نظيم، وسامر رياض، وأحمد فوزي".