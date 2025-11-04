غدا.. اجتماع فني لمباراة الزمالك وبيراميدز في أبوظبي

يٌعقد في الثانية عشر ظهر غدٍ الأربعاء بتوقيت الإمارات، العاشرة صباحًا بتوقيت مصر، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونظيره بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، المقرر لها يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة والاتفاق على الزي المحدد لكل فريق، ومواعيد الوصول وبعض التفاصيل الفنية.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن سبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"بإيقاف قيد نادي الزمالك، ثلاث قضايا صدرت ضد النادي بتاريخ 3 نوفمبر 2025.

وأكد المصدر أن مستحقات مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق وهم الكاميروني أندري بيكي المدرب المساعد ولويس فيسنتي مدرب الحراس وجواو ميجيل مخطط الأحمال.

وأشار "فيفا" إلى أن القيد موقوف لحين تسوية النزاعات المالية المرتبطة بالقضايا الثلاث..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"رسميًا عبر موقعه عن إيقاف قيد نادي الزمالك، لسيي ثلاث قضايا صدرت ضد النادي بتاريخ 3 نوفمبر 2025.

ولم يوضح " فيفا"عن تفاصيل الأطراف المتسببة في قرارات الإيقاف، وأشار إلى أن القيد موقوف لحين تسوية النزاعات المالية المرتبطة بالقضايا الثلاث.

تقرر انعقاد المؤتمر الصحفي لأحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك في تمام الساعة ٥:٤٥ مساء غدٍ الأربعاء بقاعة مؤتمرات استاد آل نهيان استعدادًا للقاء بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي المقرر لها يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه الرئيسي في تمام الساعة السلعية مساء الغد على ملعب المباراة .

