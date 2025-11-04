ترامب: أي يهودي يصوت لزهران ممداني شخص غبي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الجدل بعد تصريح جديد هاجم فيه المرشح التقدمي زهران ممداني، العضو في مجلس ولاية نيويورك والمرشح المحتمل لمنصب عمدة المدينة.

وقال ترامب إن "أي يهودي يصوت لزهران ممداني شخص غبي ويكره اليهود"، في إشارة إلى مواقفه الداعمة للفلسطينيين وانتقاداته المستمرة للسياسات الإسرائيلية في غزة.

ويعد ممداني، وهو أمريكي من أصل هندي وعضو في الجناح اليساري للحزب الديمقراطي، من أبرز الأصوات المؤيدة لوقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، ما جعله هدفاً مباشراً لهجمات الجمهوريين والمحافظين الموالين لإسرائيل.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب خطاباً عدائياً تجاه اليهود الأمريكيين الذين ينتقدون إسرائيل، إذ سبق أن وصفهم في 2019 بأنهم "غير أوفياء" لإسرائيل إذا صوتوا للديمقراطيين.