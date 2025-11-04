قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
دار الكتب والوثائق القومية تشارك في معرض كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر

جمال عاشور

في إطار التعاون المثمر بين مؤسسات وزارة الثقافة والجامعات المصرية، شاركت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في فعاليات معرض كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة.

افتتح المعرض كل من الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والأستاذ محمد الفقي، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، والأستاذ شريف صالح، مدير الإدارة المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص دار الكتب والوثائق القومية على دعم الأنشطة الثقافية والتنويرية داخل الجامعات المصرية، وتوفير مصادر المعرفة الأصيلة للباحثين والدارسين في مختلف المجالات.

وقد شاركت دار الكتب والوثائق القومية بجناح متميز يضم أكثر من 120 عنوانًا من إصداراتها القيمة التي تُعد من نوادر التراث العربي والإسلامي، من بينها: "كليلة ودمنة، عيون الأخبار، عيون التواريخ، الأمالي، ديوان أبي الطيب المتنبي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، السلوك في معرفة دول الملوك".


وحظي جناح دار الكتب بإقبال واسع من الطالبات والباحثين وزوار المعرض الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالكتب التراثية التي تعكس ثراء الحضارة العربية والإسلامية ودور الدار في حفظ التراث وصونه ونشره.

وأكد الأستاذ الدكتور أسامة طلعت أن مشاركة دار الكتب في هذا المعرض تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الثقافة بضرورة تعزيز الحضور الثقافي في الجامعات، ومد جسور التواصل مع الشباب والباحثين، بما يسهم في نشر الوعي بالتراث والحفاظ على الهوية الوطنية.

وزارة الثقافة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية معرض كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر

