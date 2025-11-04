القبض على قائد عربة كارو صدم فتاة أجنبية بالعريش

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد عربة "كارو" بالإصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها ولاذ بالهرب بشمال سيناء.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة المُشار إليها (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العريش) وبسؤالها قررت أنها حال توقفها أمام إحدى المستشفيات بدائرة القسم إصطدمت بها "عربة كارو" مما أدى لحدوث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة ولاذ قائد العربة بالهرب .

أمكن تحديد وضبط العربة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة أول العريش) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





