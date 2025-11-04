نجلاء العسيلي: المشاركة في الانتخابات رسالة للعالم بأن مصر دولة مستقرة

دعت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، جموع المصريين في الداخل والخارج إلى المشاركة الفاعلة في التصويت بانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن المشاركة أمام صناديق الاقتراع تمثل رسالة واضحة للعالم أجمع بأن مصر دولة قوية ومستقرة، وشعبها يمارس حقوقه الدستورية بحرية ووعي.

وقالت العسيلي في تصريحات صحفية لها، إن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تبدأ بعد يومين وتشمل تصويت المصريين بالخارج، تمثل عرسًا ديمقراطيًا جديدًا يعكس استقرار الدولة وثقة المواطن في مؤسساتها، مشددة على أن المشاركة في التصويت هي الضمان الحقيقي لنزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين.

وأضافت أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية كثيرة، وأن أفضل رد على المشككين في نزاهة الانتخابات هو الحضور الإيجابي أمام صناديق الاقتراع واختيار من يراه المواطن مناسبًا، فالمهم هو ممارسة الحق الانتخابي والمشاركة بوعي ومسؤولية.

وأكدت النائبة أن إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع مراحل العملية الانتخابية يعزز من الشفافية ويضمن سلامة النتائج، داعية المصريين بالخارج إلى المشاركة بكثافة يومي 7 و8 من الشهر الجاري، قائلة: “أنتم صورة مصر في الخارج، ونريدها أن تعكس وعي واستقرار الدولة المصرية.”

واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن البرلمان المقبل سيتحمل مسؤوليات جسيمة في التشريع والرقابة ومواصلة مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن المشاركة الواسعة في الانتخابات واجب وطني ورسالة ثقة في مستقبل الدولة المصرية.