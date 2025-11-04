10 مشاهد إنسانية مؤثرة بقرعة حج 2026 بالإسماعيلية

شهدت محافظة الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إجراء جرعة حج وزارة الداخلية 2026، وسط مشاعر مختلطة من الترقب والسعادة بين المتقدمين وذويهم .



لا مجال للحديث، الأعين تنهمر بالمشاعر، والأفواه تمتلئ بالدعاء تارة والزغاريد تارة أخري، حالة فرحة عارمة تجتاح مشهد لحظة إعلان نتيجة قرعة الحج 2026، الجميع يردد في أعماق نفسه : «يا رب ارزقنا فرحة زيارة بيتك الحرام، يا رب اختارنا من أهل الحج السنة دي».



«صدي البلد»، رصد الفرحة والترقب والاحتفال علي مدار ساعتين من الوقت المخصص لاجراء القرعة العلنية بقاعة مدرسة التكنولوجيا.

هناك من طرق باب القرعة لأكثر من 15 سنة، دون توقف وهناك من فاز بها من المرة الاولي، الجميع ينتظر سماع اسمه ضمن حجيج 2026.

ومن بين الفائزين بقرعة حج 2026، السيدة «وحيدة» والتي قامت بإطلاق الزغاريد التي هزت قاعة الحدث، مؤكدة أنها مكافأة الله لها بعد أن مكثت قبل 15 عام علي تربية أبنائها الأيتام، كان من بينهم « ذوي الهمم»، لتضرب المثل في الصمود والرضاء بقضاء الله.

بين حجيج 2026 الفائزين في القرعة، الحاج موسي الجبالي، والذي ما أن سمع اسم زوجته في قائمة الفائزين بالقرعة الا وقام باداء سجدة الشكر ليسمع وهو ساجد اسمه ثم اسم شقيقته ضمن الفائزين وكأنها رسالة الله لهم، والذي دعاهم صحبة للزيارة.



وها هو أحد الحجاج الفائزين يقول طلبتها من ربنا 13 سنة، كل سنة اقدم وأدعو وها هو قد استجاب.

ومن بين الجالسين هناك تجلس ام بجوار نجلها يتابع ويترقب وهي تدعو الله بالدموع، ليصرخ قائلا : « مبروك يا امي ».



« جاية في وقتها »، وهي الجملة التي رددها أحد الحجاج الفائزين فور سماع اسمه، مؤكدا أنه في كرب كبير وتمني من الله اي يؤدي الحج هذا العام ليري الكعبة للمرة الأولي.



وشهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام الهجري ١٤٤٧ والعام الميلادي ٢٠٢٦، والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية.



وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء محمود توفيق مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، اللواء خالد الغندور مفتش الداخلية، العقيد عمر محمد حازم ممثل الإدارة العامة للشؤون الإدارية، الشيخ عبد الخالق عطيفي مدير عام مديرية أوقاف الإسماعيلية، أيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

استهلت مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ سامي علي أيوب من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية.

تلا ذلك ابتهالات للمبتهل الشيح محمود عوض الله، ثم كلمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وتحدث خلالها عن فريضة الحج وفضلها.



ثم تم تنفيذ إجراءات القرعة بحضور المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم ١١٨٦ على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها؛ وذلك لاختيار عدد ٣٦٦ حاجًا وحاجةً ممن تم اعتمادهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، منهم عدد ٤ تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا للقرعة بالتزكية.



وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين وبلغ عددهم ٣٦٦ متقدم، كما تم الإعلان عن أسماء عدد ١٨٣ من الأسماء الاحتياطية، والتي تعادل نسبة ٥٠٪ من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.



وهنأ المحافظ ومدير الأمن جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعًا الحج المبرور، والذنب المغفور، والعَود الحميد، ومناشدين جميع الفائزين بالدعاء لمصر أن يحفظها الله دائمًا، ومزيدًا من التوفيق في المرات القادمة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار في قرعة هذا العام، مؤكدين أنه سوف يتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن بإذن الله، والعمل على توفير وتأمين كافة سبل الراحة لأعضاء بعثة الإسماعيلية.

وجديرًا بالذكر، أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن تلقي طلبات الحج للعام الهجري ١٤٤٧ والعام الميلادي ٢٠٢٦ وذلك عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة من ١٢ حتى ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥.

