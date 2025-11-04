قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟
ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسيين كانا محتجزين في إيران منذ عام 2022
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

10 مشاهد إنسانية مؤثرة بقرعة حج 2026 بالإسماعيلية

لحظة احتفال أسرة لفوزها بحج قرعة 2026
لحظة احتفال أسرة لفوزها بحج قرعة 2026
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت محافظة الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إجراء جرعة حج وزارة الداخلية 2026، وسط مشاعر مختلطة من الترقب والسعادة بين المتقدمين وذويهم .


لا مجال للحديث، الأعين تنهمر بالمشاعر، والأفواه تمتلئ بالدعاء تارة والزغاريد تارة أخري، حالة فرحة عارمة تجتاح مشهد لحظة إعلان نتيجة قرعة الحج 2026، الجميع يردد في أعماق نفسه : «يا رب ارزقنا فرحة زيارة بيتك الحرام، يا رب اختارنا من أهل الحج السنة دي».


«صدي البلد»، رصد الفرحة والترقب والاحتفال علي مدار ساعتين من الوقت المخصص لاجراء القرعة العلنية بقاعة مدرسة التكنولوجيا.

هناك من طرق باب القرعة لأكثر من 15 سنة، دون توقف وهناك من فاز بها من المرة الاولي، الجميع ينتظر سماع اسمه ضمن حجيج 2026.

ومن بين الفائزين بقرعة حج 2026، السيدة «وحيدة» والتي قامت بإطلاق الزغاريد التي هزت قاعة الحدث، مؤكدة أنها مكافأة الله لها بعد أن مكثت قبل 15 عام علي تربية أبنائها الأيتام، كان من بينهم « ذوي الهمم»، لتضرب المثل في الصمود والرضاء بقضاء الله.

بين حجيج 2026 الفائزين في القرعة، الحاج موسي الجبالي، والذي ما أن سمع اسم زوجته في قائمة الفائزين بالقرعة الا وقام باداء سجدة الشكر ليسمع وهو ساجد اسمه ثم اسم شقيقته ضمن الفائزين وكأنها رسالة الله لهم، والذي دعاهم صحبة للزيارة.


وها هو أحد الحجاج الفائزين يقول طلبتها من ربنا 13 سنة، كل سنة اقدم وأدعو وها هو قد استجاب.

ومن بين الجالسين هناك  تجلس ام بجوار نجلها يتابع ويترقب وهي تدعو الله بالدموع، ليصرخ قائلا : « مبروك يا امي ».


« جاية في وقتها »، وهي الجملة التي رددها أحد الحجاج الفائزين فور سماع اسمه، مؤكدا أنه في كرب كبير وتمني من الله اي يؤدي الحج هذا العام ليري الكعبة للمرة الأولي.


وشهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام الهجري ١٤٤٧ والعام الميلادي ٢٠٢٦، والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية. 

وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء محمود توفيق مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، اللواء خالد الغندور مفتش الداخلية، العقيد عمر محمد حازم ممثل الإدارة العامة للشؤون الإدارية، الشيخ عبد الخالق عطيفي مدير عام مديرية أوقاف الإسماعيلية، أيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

استهلت مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ سامي علي أيوب من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية.

تلا ذلك ابتهالات للمبتهل الشيح محمود عوض الله، ثم كلمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وتحدث خلالها عن فريضة الحج وفضلها. 

ثم تم تنفيذ إجراءات القرعة بحضور المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم ١١٨٦ على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها؛ وذلك لاختيار عدد ٣٦٦ حاجًا وحاجةً ممن تم اعتمادهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، منهم عدد ٤ تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا للقرعة بالتزكية. 

وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين وبلغ عددهم ٣٦٦ متقدم، كما تم الإعلان عن أسماء عدد ١٨٣ من الأسماء الاحتياطية، والتي تعادل نسبة ٥٠٪ من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.

وهنأ المحافظ ومدير الأمن جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعًا الحج المبرور، والذنب المغفور، والعَود الحميد، ومناشدين جميع الفائزين بالدعاء لمصر أن يحفظها الله دائمًا، ومزيدًا من التوفيق في المرات القادمة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار في قرعة هذا العام، مؤكدين أنه سوف يتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن بإذن الله، والعمل على توفير وتأمين كافة سبل الراحة لأعضاء بعثة الإسماعيلية.

وجديرًا بالذكر، أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن تلقي طلبات الحج للعام الهجري ١٤٤٧ والعام الميلادي ٢٠٢٦ وذلك عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة من ١٢ حتى ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥.
 

الإسماعيلية قرعة حج الإسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش نظرة الإسلام إلى الآثار والحضارات القديمة

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

الشيخ رمضان عبدالمعز

ده أدب النبوة.. رمضان عبدالمعز: النبي كان أكثر الناس تواضعًا رغم أنه سيد الخلق

بالصور

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد