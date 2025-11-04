من التعاطي إلى الادمان: كيف نفهم الدائرة ونكسرها؟.. ندوة في صيدلة عين شمس

في اطار فعاليات الموسم الثقافي لكلية الصيدلة جامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ ، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية أولي الفاعليات بندوة تحت عنوان " من التعاطي إلي الادمان : كيف نفهم الدائرة ونكسرها ؟" ، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، ود غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د ريحاب عثمان أحمد قائم بأعمال عميد الكلية، وتحت إشراف أ.د رولا ميلاد لبيب قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وخلال الندوة تحدثت د. رانيا حسن عبد الفتاح أيوب استشاري نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء حول مخاطر الادمان ومن أين تبداء قصة الإدمان وماهي الأسباب التي تؤدي إلي أخذ المخدرات وما هو الفرق بين التعاطي والادمان .

واوضحت طرق وكيفية العلاج وأعراض الانسحاب كما تناولت توضيح بعض الأدوية التي تعطي نتائج إيجابية خاطئة فى تحاليل الكشف عن المخدرات ، كما أجابت على تساؤلات الطلاب .

وفي ختام الندوة كرمت أ.د رولا ميلاد لبيب د. رنيا حسن تقديراً لمشاركتها الفعالة في إنجاح الندوة.