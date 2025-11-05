قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التنمية المحلية تحيل 249 مخالفة للتحقيق.. تفاصيل

مخالفات البناء
مخالفات البناء
البهى عمرو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن القطاع نفّذ خلال شهر أكتوبر الماضي 69 حملة تفتيش ما بين حملات ميدانية مخططة ومفاجئة، إلى جانب فحص عدد من الشكاوى التي وردت من المواطنين عبر مبادرة "صوتك مسموع".

وأوضح قاسم، خلال تصريحات تلفزيونية  أن الحملات شملت 10 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، مطروح، المنيا، الإسماعيلية، جنوب سيناء، دمياط، بني سويف وبورسعيد، لافتًا إلى أنه تم أيضًا فحص 19 شكوى من المواطنين خلال الشهر ذاته.

وأشار إلى أن الشكاوى والمخالفات التي تم التعامل معها تنوعت بين التعدي على أراضي الدولة، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، موضحًا أن الرد على المواطنين واتخاذ الإجراءات حيال الشكاوى يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويؤكد جدية الأجهزة المحلية في المتابعة والمساءلة.

وأكد مساعد الوزير أن نتائج هذه الجهود أسفرت عن إحالة 249 حالة إلى جهات التحقيق المختصة والإدارات القانونية في المحافظات، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية بدواوين المحافظات التي شملتها الحملة، وكذلك وحدات الإدارة المحلية، بهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء ورصد التغيرات المكانية.

التنمية المحلية وزير التنمية المحلية خالد قاسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

تأشيرة العمرة

قبل ما تفكر في العمرة.. تعرف على تعديلات المملكة في الحصول على تأشيرة السعودية

البنك الاهلي

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد