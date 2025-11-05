الفضالي: استضافة مصر مؤتمر إعادة إعمار غزة تؤكد ريادتها في دعم القضية الفلسطينية

قال المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال ، أن إستضافة مصر المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة في نوفمبر الجارى ، يؤكد نجاح دور مصر الريادي في القضية الفلسطينية وجهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الفضالي في بيان له أن مصر كانت أوائل التي كانت لديها استراتيجية واضحة بشأن إعادة إعمار غزة في ظل الحرب الشعواء التي كانت تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي ظل صامدا عامين في ظل حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي مارستها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأشار رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال سيكون أكبر رد على كل المشككين في دور مصر الريادي في القضية الفلسطينية ، خاصة وأنها كان لها الدور الرئيسي في وقف إطلاق النار في غزة والذي كان من ضمن بنود إتفاقية السلام بين إسرائيل وحركة حماس في قمة شرم الشيخ.

وأوضح أننا ننتظر من المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة في نوفمبر الجارى ، أن تكون هناك خطوات جادة للبدء في إعمار غزة بالتنسيق بين كافة دول العالم ، لإعادة الحياة مرة آخرى إلى قطاع غزة لكي يعيش الفلسطينيون حياة كريمة مثل أي شعب في العالم له كافة الحقوق.