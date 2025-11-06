هذا العمل تجارة مع الله مضمونة ورابحة.. عالم أزهري يوضحه

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، على سؤال: هل قراءة القرآن تكون بقصد الثواب فقط ؟

ليرد موضحا: كثير من المسلمين لا يقرأون القرآن إلاّ بقصد الثّواب والأجر، وقصر علمه عن عظيم منافع القرآن، وأنّه كلّما قرأ القرآن بنيّة نال فضلها، كما قال النّبي ﷺ:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".

فالقرآن منهج حياة، والنية تجارة العلماء، وهذه هي التجارة مع الله المضمونة الرابحة، والتي يعطي الله عليها من فضله الكريم وعطائه الذي لا ينفد.

وأضاف :فمن هذا المبدأ والمنطلق أردت أن أذكركم ببعض النوايا عند القراءة، ومنها:

1- اقرأ القرآن لأجل العلم والعمل به.

2- اقرأ القرآن بقصد الهداية من الله.

3- اقرأ القرآن بقصد مناجاة الله تعالى.

4- اقرأ القرآن بقصد الاستشفاء به من الأمراض الظاهرة والباطنة.

5- اقرأ القرآن بقصد أن يخرجك الله من الظلمات إلى النور.

6- اقرأ القرآن لأنه علاج لقسوة القلب، وفيه طمأنينة القلب، وحياة القلب، وعمارة القلب.

7- اقرأ القرآن بقصد أن القرآن مأدبة الله تعالى.

8- اقرأ القرآن حتى لا تكتب من الغافلين وأكون من الذاكرين.

9- اقرأ القرآن بقصد زيادة اليقين والإيمان بالله.

10- اقرأ القرآن بقصد الامتثال لأمر الله تعالى بالترتيل.

11- اقرأ القرآن للثواب حتى يكون لك بكل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء.

12- اقرأ القرآن حتى تنال شفاعة القرآن الكريم يوم القيامة.

13- اقرأ القرآن بقصد اتباع وصية النبى ﷺ.

14- اقرأ القرآن حتى يرفعك الله به ويرفع به الأمة.

15- اقرأ القرآن حتى ترتقي في درجات الجنة، وتلبس تاج الوقار، وتكسى والداك بحلتين لا تقوم لهما الدنيا.

16- اقرأ القرآن بقصد التقرب إلى الله بكلامه.

17- اقرأ القرآن حتى تكون من أهل الله وخاصته.

18- اقرأ القرآن بقصد أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.

19- اقرأ القرآن بقصد النجاة من النار ومن عذاب الله.

20- اقرأ القرآن حتى تكون في معية الله تعالى.

21- اقرأ القرآن حتى لا ترد إلى أرذل العمر.

22- اقرأ القرآن حتى يكون حجة لك لا علىيك.

23- أقرأ القرآن بقصد أن النظر في المصحف عبادة.

24- أقرأ القرآن حتى تنزل علي السكينة وتغشاني الرحمة، ويذكرني الله فيمن عنده.

25- أقرأ القرآن بقصد الحصول على الخيرية والفضل عند الله.

26- أقرأ القرآن حتى يكون ريحي طيبا.

27- أقرأ القرآن حتى لا أضل في الدنيا ولا اشقى في الآخرة.

28- أقرأ القرآن لأن الله يجلي به الأحزان، ويذهب به الهموم والغموم.

29- أقرأ القرآن ليكون أنيسي في قبري، ونورا لي على الصراط، وهادياً لي في الدنيا، وسائقاً لي إلى الجنة.

30- أقرأ القرآن ليربيني الله ويؤدبني بالأخلاق التي تحلى بها الرسول ﷺ.

31- أقرأ القرآن لأشغل نفسي بالحق حتى لا تشغلني بالباطل.

32- أقرأ القرآن لمجاهدة النفس والشيطان والهوى.

33- أقرأ القرآن ليجعل الله بيني وبين الكافرين حجاباً مستوراً يوم القيامة.