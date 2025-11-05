قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الشناوي: جاهزون لمواجهة سيراميكا.. ونسعى للتتويج باللقب

عبدالحكيم أبو علم

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية فريقه لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخامسة مساء غد، الخميس، بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت الإمارات)، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الفريق جاء إلى الإمارات بطموحات كبيرة ورغبة قوية في مواصلة حصد البطولات.

وقال الشناوي: «سعداء بتواجدنا في بلدنا الثاني الإمارات، ونشكر الجميع على حسن الاستقبال والتنظيم المميز، فدائمًا ما نجد دعمًا واهتمامًا كبيرين هنا». 

وأضاف: «سيراميكا فريق مميز ويقدم أداءً قويًا في الدوري، ونحن نستعد لكل مباراة بكل جدية».

وأوضح: “عندما نشارك في بطولة مثل السوبر المصري، نكون في أعلى درجات التركيز والاستعداد، وهدفنا دائمًا الفوز بكل بطولة نشارك بها”. 

وتابع قائد الأهلي: «نحن جاهزون نفسيًا وبدنيًا للمباراة، ولدينا رغبة كبيرة في إسعاد الجماهير، ووجود اللاعبين الشباب مع الفريق أمر مهم للغاية، فهم جزء من المجموعة وهدفنا تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير».

واستكمل الشناوي حديثه قائلاً: «حققنا لقب السوبر المصري بنسخته الجديدة من قبل، وهدفنا الآن هو مواصلة المشوار نحو تحقيق لقب جديد وإضافة البطولة الثالثة من هذه النسخة.. أمامنا تحدٍ كبير غدًا أمام سيراميكا، ونتمنى أن نتوج هذه المرة أيضًا في وجود المدير الفني ييس توروب».

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

