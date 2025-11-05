بوتين يترأس اجتماع مجلس الأمن الروسي في الكرملين

ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في الكرملين اليوم الأربعاء، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وحضر الاجتماع، رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، وأمين مجلس الأمن سيرغي شويغو، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي لحماية البيئة والبيئة والنقل سيرجي إيفانوف، وكذلك وزير الصناعة والتجارة أنطون عليخانوف ووزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن اللقاء سيعقد بشكل الحضور الشخصي.

وكان الاجتماع السابق لمجلس الأمن الروسي، قد عقد يوم الجمعة 31 أكتوبر. واقترح رئيس الدولة حينذاك مناقشة قضايا ضمان حسن سير عمل الصناعة الدفاعية في روسيا والتدابير اللازمة لضمان السلامة على الطرق في مواجهة بداية الطقس البارد.

وفي 17 أكتوبر الماضي، عقد الرئيس بوتين اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في الكرملين.

