إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد: مصر مهدت لإعمار غزة بالاستقرار.. وشركاتها جاهزة للانطلاق

أكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي، أن الشركات المصرية تمتلك الجاهزية الكاملة للعمل في مشروعات إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن التنسيق يجري حاليًا بين الاتحادين المصري والفلسطيني لحصر أولويات الإعمار وتحديد مراحل التنفيذ وفق الاحتياجات العاجلة لكل مرحلة.
 

وقال سامي - خلال مداخلة مع القناة الأولى اليوم الأربعاء - إن عملية الإعمار ستتم عبر طروحات محلية وإقليمية ودولية، على أن تكون النسبة الأكبر من الطروحات إقليمية، موضحًا أن بنوكًا دولية ستتولى طرح المناقصات الخاصة بالإعمار عقب انتهاء مرحلة التخطيط وتجهيز الأرض للمشروعات.
 

وشدد على أن مصر مهدت الطريق لعملية الإعمار من خلال مؤتمر شرم الشيخ الذي ساهم في إرساء مناخ من الاستقرار، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار ووجود حلول واضحة للتمويل وضمان مرور مواد البناء والإعمار تُعد شروطًا أساسية لبدء التنفيذ الفعلي للمشروعات.
وأضاف رئيس الاتحاد أن الاتحاد يسعى حاليًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات تركية وصينية وعربية، لضمان أن تكون عملية الإعمار جهدًا دوليًا مشتركًا، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر بدء مؤتمر إعادة الإعمار وتحديد آليات التمويل لبدء العمل على الأرض.

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

