رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد: مصر مهدت لإعمار غزة بالاستقرار.. وشركاتها جاهزة للانطلاق

أكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي، أن الشركات المصرية تمتلك الجاهزية الكاملة للعمل في مشروعات إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن التنسيق يجري حاليًا بين الاتحادين المصري والفلسطيني لحصر أولويات الإعمار وتحديد مراحل التنفيذ وفق الاحتياجات العاجلة لكل مرحلة.



وقال سامي - خلال مداخلة مع القناة الأولى اليوم الأربعاء - إن عملية الإعمار ستتم عبر طروحات محلية وإقليمية ودولية، على أن تكون النسبة الأكبر من الطروحات إقليمية، موضحًا أن بنوكًا دولية ستتولى طرح المناقصات الخاصة بالإعمار عقب انتهاء مرحلة التخطيط وتجهيز الأرض للمشروعات.



وشدد على أن مصر مهدت الطريق لعملية الإعمار من خلال مؤتمر شرم الشيخ الذي ساهم في إرساء مناخ من الاستقرار، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار ووجود حلول واضحة للتمويل وضمان مرور مواد البناء والإعمار تُعد شروطًا أساسية لبدء التنفيذ الفعلي للمشروعات.

وأضاف رئيس الاتحاد أن الاتحاد يسعى حاليًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات تركية وصينية وعربية، لضمان أن تكون عملية الإعمار جهدًا دوليًا مشتركًا، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر بدء مؤتمر إعادة الإعمار وتحديد آليات التمويل لبدء العمل على الأرض.