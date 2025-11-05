أمين تنظيم مستقبل وطن بالجيزة: الحزب يواصل مسيرته في دعم الدولة المصرية وتعزيز الاستقرار السياسي والتنمية في البلاد

عبر عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عن تقديره الكبير لأهالي المحافظة على حضورهم المكثف في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه الحزب ضمن فعالياته الختامية قبل انطلاق الصمت الانتخابي استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس حجم الثقة والدعم الشعبي للحزب ومرشحيه.

وأوضح خليل في كلمته أن مرشحي الحزب خاضوا فترة الدعاية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط واحترام القانون، دون ارتكاب أي مخالفات انتخابية، مشددًا على أن "المنافسة الشريفة واحترام إرادة الناخبين هما منهج ثابت للحزب في كل استحقاق سياسي".

وحث أمين التنظيم المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات، معتبرًا أن المشاركة الفاعلة هي رسالة قوة للدولة واستكمال لمسيرة التنمية، قائلاً: "الرهان دائمًا على وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار الأصلح والأقدر على خدمة الوطن".

وأكد أن كوادر ومرشحي مستقبل وطن يمتلكون القدرة والخبرة اللازمة لتمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان بفاعلية، والعمل على حل مشكلاتهم ودعم قضاياهم، مضيفًا أن الحزب يواصل مسيرته في دعم الدولة المصرية وتعزيز الاستقرار السياسي والتنمية في البلاد.