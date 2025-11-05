ختام اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS

اختتمت اختبارات المرحلة الثانية لمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes"، اليوم الأربعاء، بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

وأقيمت اختبارات اليوم الأخير للمرحلة الثانية بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، وشملت محافظات القاهرة، الجيزة والقليوبية.

ومن المقرر أن يتم توزيع مدربي المشروع يومي غدًا وبعد غد لمشاهدة مباريات دوري الجمهورية مواليد 2011، بعد ختام الاختبارات التي شملت 17 محافظة على مدار الأسبوع الحالي.

أشرف على الاختبارات هاري فارلي، لابان سكوت وروي بيترز مكتشفي المواهب بالاتحاد الدولي "FIFA"، كما تواجد بالاختبارات أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام.

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.