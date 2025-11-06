قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرار عشرات الآلاف.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية متصاعدة في دارفور
رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها
الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
كيفية جمع الصلاة.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط الشرعية
أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية
نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية موجودة منذ سنوات واللحوم بالأسواق آمنة 100%
الولايات المتحدة تلغي رحلات جوية بـ 40 مطارًا رئيسيًا لاستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي
برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز
الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل
ترامب يعلن عن مقاطعته لقمة العشرين في جنوب أفريقيا.. ما السبب؟
عاطف عبد اللطيف: بورصة لندن ترفع سقف التوقعات بنمو سياحي مصري كبير خلال 2026

الدكتور عاطف عبداللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى
الدكتور عاطف عبداللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى
ولاء عبد الكريم

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري جنوب سيناء واحد المشاركين ببورصة لندن السياحية  أن الجناح المصري ببورصة لندن السياحية شهد اقبالا كبيرا من زوار البورصة وأصحاب الشركات ومنظمي الرحلات الدوليين بالتزامن مع الزخم الاعلامي والحدث التاريخيّ الذي شهدته مصر بافتتاح المتحف الكبير مؤخرا .

و أشار إلى ان الجناح المصري بالبورصة لندن  قام بافتتاحه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وتعد هذه البورصة ثاني أكبر البورصات السياحية العالمية، وتستمر فعالياتها حتى 6 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وأوضح انه داخل الجناح المصري بالمعرض، تم انشاء  نموذجًا لإحدى قاعات الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير وشهدت هذه القاعة إقبالا كبيرا من جمهور المعرض .

أفضل جناح

و اضاف عاطف عبد اللطيف أنه طبقا لتقييم اجرته لجنة التحكيم المنظمة للمعرض السياحي قامت  تتويج الجناح المصري بلقب أفضل جناح من حيث التصميم والإبهار والإقبال الجماهيري و أشادت بالطابع الفرعوني المميز للجناح المصري، وتصميمه الذي جمع بين الأصالة والابتكار، حيث تميز باستخدام مؤثرات بصرية وتفاعلية مستوحاة من المتحف المصري الكبير ومقتنيات توت عنخ آمون.

زيادة الطلب على السياحة الثقافية و الأثرية المصرية

وأضاف انه طبقا للتوقعات من خلال المشاركين بالمعرض فهناك طلبا كبيرا على السياحة الثقافية و الأثرية المصرية خاصة في منطقة الجيزة و الأهرامات و الأقصر و أسوان والجميع هنا لديه شغف لزيارة مصر والمتحف المصري الكبير و بدورها قامت الشركات السياحية المصرية بإعداد برامج سياحية لزيارة المتحف المصري الكبير و المعالم الأثرية و يجري التنسيق مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للاتفاق على برامج سياحية تلبي احتياجات السياح .

و اوضح أن هناك طلبا أيضا على السياحة الترفيهية و الشاطئية خاصة في منطقة البحر الأحمر سواء الغردقة ومرسى علم او جنوب سيناء وشرم الشيخ .

ووجه د. عاطف عبد اللطيف التحية إلى شريف فتحي وزير السياحة و الاثار على المجهودات التي يبذلها لتطوير قطاع السياحة وكذلك رئيس هيئة تنشيط السياحة .

و توقع د. عاطف عبداللطيف ان يكون عام ٢٠٢٦ عام السياحة المصرية و توقعات بنموا كبيرا و طلبا متزايدا على المقاصد السياحية المصرية و التسريع بوتيرة خطة الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويا بعوائد ٣٠ مليار دولار فقد كان متوقع أن تصل إلى هذا الرقم بحلول ٢٠٢٨ و لكن مع جهود الدولة المصرية و التنمية السياحية و توفير بيئة ملائمة سنصل إلى هذا الرقم قبل عام ٢٠٢٨.

المتحف المصري الكبير التنمية السياحية القطاع السياحي المعالم الأثرية الأهرامات

