عاطف عبد اللطيف: بورصة لندن ترفع سقف التوقعات بنمو سياحي مصري كبير خلال 2026

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري جنوب سيناء واحد المشاركين ببورصة لندن السياحية أن الجناح المصري ببورصة لندن السياحية شهد اقبالا كبيرا من زوار البورصة وأصحاب الشركات ومنظمي الرحلات الدوليين بالتزامن مع الزخم الاعلامي والحدث التاريخيّ الذي شهدته مصر بافتتاح المتحف الكبير مؤخرا .

و أشار إلى ان الجناح المصري بالبورصة لندن قام بافتتاحه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وتعد هذه البورصة ثاني أكبر البورصات السياحية العالمية، وتستمر فعالياتها حتى 6 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وأوضح انه داخل الجناح المصري بالمعرض، تم انشاء نموذجًا لإحدى قاعات الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير وشهدت هذه القاعة إقبالا كبيرا من جمهور المعرض .

أفضل جناح

و اضاف عاطف عبد اللطيف أنه طبقا لتقييم اجرته لجنة التحكيم المنظمة للمعرض السياحي قامت تتويج الجناح المصري بلقب أفضل جناح من حيث التصميم والإبهار والإقبال الجماهيري و أشادت بالطابع الفرعوني المميز للجناح المصري، وتصميمه الذي جمع بين الأصالة والابتكار، حيث تميز باستخدام مؤثرات بصرية وتفاعلية مستوحاة من المتحف المصري الكبير ومقتنيات توت عنخ آمون.

زيادة الطلب على السياحة الثقافية و الأثرية المصرية

وأضاف انه طبقا للتوقعات من خلال المشاركين بالمعرض فهناك طلبا كبيرا على السياحة الثقافية و الأثرية المصرية خاصة في منطقة الجيزة و الأهرامات و الأقصر و أسوان والجميع هنا لديه شغف لزيارة مصر والمتحف المصري الكبير و بدورها قامت الشركات السياحية المصرية بإعداد برامج سياحية لزيارة المتحف المصري الكبير و المعالم الأثرية و يجري التنسيق مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للاتفاق على برامج سياحية تلبي احتياجات السياح .

و اوضح أن هناك طلبا أيضا على السياحة الترفيهية و الشاطئية خاصة في منطقة البحر الأحمر سواء الغردقة ومرسى علم او جنوب سيناء وشرم الشيخ .

ووجه د. عاطف عبد اللطيف التحية إلى شريف فتحي وزير السياحة و الاثار على المجهودات التي يبذلها لتطوير قطاع السياحة وكذلك رئيس هيئة تنشيط السياحة .

و توقع د. عاطف عبداللطيف ان يكون عام ٢٠٢٦ عام السياحة المصرية و توقعات بنموا كبيرا و طلبا متزايدا على المقاصد السياحية المصرية و التسريع بوتيرة خطة الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويا بعوائد ٣٠ مليار دولار فقد كان متوقع أن تصل إلى هذا الرقم بحلول ٢٠٢٨ و لكن مع جهود الدولة المصرية و التنمية السياحية و توفير بيئة ملائمة سنصل إلى هذا الرقم قبل عام ٢٠٢٨.