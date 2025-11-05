الريادة: المشاركة في انتخابات النواب 2025 مسؤولية وطنية

أكد إسلام عبد الرحيم، أمين إعلام حزب الريادة، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية تاريخية تقع على عاتق كل مواطن حريص على مستقبل مصر واستقرارها، مشددًا على أن الإقبال الواسع على صناديق الاقتراع يعكس وعي المصريين وثقتهم في مسار دولتهم، وإدراكهم لأهمية صوتهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

وأوضح عبد الرحيم أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ليست مجرد استحقاق سياسي، بل هي تجسيد حقيقي لإرادة الشعب المصري، الذي أثبت في كل المحطات الوطنية أنه يقف صفًا واحدًا خلف قيادته ودولته، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة ستكون بمثابة رسالة دعم واضحة للاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أمين إعلام حزب الريادة إلى أن الدولة المصرية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب وجود برلمان قوي وفاعل، يمتلك من الكفاءة والوعي ما يؤهله لممارسة دوره التشريعي والرقابي بفاعلية، ويساهم في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تخوضها الدولة بخطى ثابتة.

وأضاف أننا نولي اهتمامًا خاصًا بدور الشباب والمرأة في هذه الانتخابات، باعتبارهما شريكين أساسيين في بناء المستقبل، وقادرين على إحداث الفارق الإيجابي في المشهد السياسي، داعيًا الجميع إلى اختيار الأكفأ والأقدر على خدمة المواطن والوطن.

واختتم إسلام عبد الرحيم تصريحه بالتأكيد على أن صوت المواطن هو سلاحه في بناء دولته، وأن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تجسد حب الوطن في أبهى صوره، قائلًا: مصر تستحق منّا أن نشارك بوعي ومسؤولية، وأن نمنح أصواتنا لمن يستحق ثقة الشعب ويعبّر عن طموحاته نحو مستقبل أفضل.