حملات لفتح الطرق وإزالة المظاهر العشوائية بمنطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

بناءً على توجيهات المهندس أحمد رشاد الشريف – رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وتأكيده المستمر على الاهتمام بمنطقة بيت الوطن والحفاظ عليها مبكرًا لتشجيع المواطنين على السكن والاستقرار بها،

تم تنفيذ حملات مكثفة لفتح الطرق وإزالة جميع أشكال العشوائية والتعديات داخل منطقة بيت الوطن والمحاور الرئيسية المؤدية إليها،وذلك تحت إشراف المهندس محمود الدسوقي – نائب رئيس الجهاز للامتداد الشرقي،وبمشاركة إدارتي التنمية والأمن، وتأمين كامل من الجهات الشرطية.

تكثيف أعمال الطرق والإنارة

كما يجري حاليًا تكثيف أعمال الطرق والإنارة بالمنطقة ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.