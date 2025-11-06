طارق فهمي: عمدة نيويورك يعكس تحولًا جذريا.. وترامب يواجه اختبارات قاسية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك فارقًا كبيرًا بين إدارة الحملة الانتخابية وتحقيق الفوز الكبير في انتخابات عمدة نيويورك، مشيرًا إلى أن ما جرى يعكس تغيرًا في المزاج العام الأمريكي.

الاهتمام بالشأن الداخلي

وأوضح "فهمي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن الولايات المتحدة تشهد حاليًا حالة من التظاهرات في عدد من الولايات، وهو ما يعبر عن حالة احتقان داخلي مرتبطة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن الجمهور الأمريكي اعتاد الاهتمام بالشأن الداخلي أكثر من الخارجي، لكن المشهد اليوم يعكس عكس ذلك تمامًا، إذ أصبح للسياسة الخارجية حضور مؤثر في توجهات الناخبين.

انتخابات عمدة نيويورك

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الرئيس الأمريكي يواجه اختبارات قاسية خلال هذه المرحلة، لا تتعلق فقط بنتائج انتخابات عمدة نيويورك، ولكن بقدرة الإدارة الأمريكية على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية المتشابكة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ملامح المشهد السياسي الأمريكي.