التصديري للصناعات الغذائية: الصادرات تتجاوز 5.1 مليار دولار بنمو 9.4%

كشف تقرير حديث للمجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تحقيق القطاع أداءً قياسيًا جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 5.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بنحو 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا نمواً قدره 9.4% بما يعادل زيادة قيمتها 441 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن هذا الأداء التاريخي يعكس المكانة المتنامية للصناعات الغذائية المصرية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات غير البترولية، حيث تمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية، وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسة.

وأشار التقرير إلى أن النتائج المحققة تؤكد نجاح الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم وتنمية الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج الغذائي المصري في الأسواق العالمية.

وأكد التقرير أن المجلس يواصل تنفيذ خطة طموحة تستهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وتوسيع قاعدة الصادرات خلال الفترة المقبلة.