الصناعات الغذائية : الدول العربية تتصدر قائمة مستوردي منتجاتنا

أظهر تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الدول العربية جاءت في مقدمة الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت 2.49 مليار دولار تمثل 48% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 2% وزيادة قدرها 37 مليون دولار عن العام الماضي.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 1.05 مليار دولار تمثل 20% من الإجمالي، وبنمو 9% وزيادة 88 مليون دولار، تلاه الأسواق الإفريقية غير العربية بقيمة 386 مليون دولار تمثل 8% من الإجمالي بنمو 2%.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت أداءً لافتًا بصادرات بلغت 340 مليون دولار بنسبة نمو 38% وزيادة 93 مليون دولار، في حين بلغت صادرات باقي دول العالم 874 مليون دولار بنسبة نمو 33% وزيادة 216 مليون دولار.

وأكد التقرير أن هذا التنوع الجغرافي للصادرات يعزز من مرونة القطاع وقدرته على التوسع في أسواق متعددة حول العالم.