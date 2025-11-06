وضع خطة طموحة بالصناعات الغذائية المصرية للتوسع في الأسواق العالمية

أكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الأداء التاريخي الذي تحقق في عام 2025 يمثل ثمرة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس نجاح خطط دعم وتنمية الصادرات المصرية.

وأشار التقرير إلى أن المجلس التصديري يواصل تنفيذ خطة طموحة للتوسع في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة، اعتمادًا على جودة المنتجات وتطور البنية التصديرية.

وأوضح التقرير أن الصناعات الغذائية أصبحت واحدة من أهم قصص النجاح في الاقتصاد المصري، مدفوعة بتطور عمليات التصنيع والتعبئة والتسويق والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن المجلس يعمل على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغذاء إلى مختلف دول العالم.