جراح أمريكي من جامعة تكساس يشيد بتطور جراحات الأورام في صعيد مصر

شهدت الأقصر انعقاد ورشة عمل علمية متخصصة في جراحة الأورام بمشاركة جراح أمريكي عالمي من جامعة تكساس، استهدفت استعراض أحدث التقنيات الطبية في تشخيص وعلاج الأورام، بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء من مصر والولايات المتحدة.

حضر الورشة الدكتور أيمن عبدالوهاب رئيس قسم جراحة الأورام، وعدد من رؤساء أقسام الجراحة بجامعات الصعيد، إلى جانب أكثر من 40 طبيبًا من تخصصات جراحة الأورام والجراحة العامة وجراحة التجميل من جامعات القاهرة والصعيد.

وخلال الفعاليات، قدّم الدكتور إدوارد شانج، أستاذ جراحات التجميل بمركز إم دي أندرسون بجامعة تكساس الأمريكية، عرضًا تفصيليًا لأحدث التقنيات العالمية في تشخيص الأورام وإجراء الجراحات الدقيقة، كما تم تنفيذ عمليات جراحية متقدمة تُعد الأولى من نوعها في صعيد مصر.

وأشاد الدكتور إدوارد شانج بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وحجم التجهيزات داخل المستشفى، مؤكدًا أن ما شاهده من تطور في البنية التحتية والإمكانات الطبية في صعيد مصر يُضاهي كبرى المراكز العالمية المتخصصة في جراحات الأورام، مشيرًا إلى أن هذا المستوى المتميز يعكس دعمًا كبيرًا للقطاع الصحي في جنوب البلاد.

كما تضمنت الورشة جلسات تدريب عملي وفرصًا للتفاعل المباشر مع الخبراء، بالإضافة إلى ندوات علمية قائمة على دراسات حالة تناولت كيانات الأورام النادرة والتحديات التشخيصية التي تواجه الأطباء.

ومن جانبه، أشاد الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بالمشاركة الفعّالة في الورشة الدولية، مؤكدًا أن هذا التعاون العلمي يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية بالصعيد، ويعزز جودة الخدمات العلاجية المقدمة بالمجان لمرضى الأورام في جنوب مصر.