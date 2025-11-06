قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 أهلي ونجم زملكاوي وثنائي بيراميدزِ | قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر
قرار نهائي بشأن الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب القانوني للمعلمين
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؟ اعرف الحكم الشرعي

قضاء صلاة الضحى
قضاء صلاة الضحى
شيماء جمال

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؟، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية السابق، وقال إنه يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؛ لأنها من الصلوات التي لها وقت محدد، ويبدأ من بعد شروق الشمس بنحو تلت ساعة وينهى قبل الظهر بمثل هذا الوقت.

حكم صلاة الضحى وفضلها

وأوضح مجدى عاشور أن صلاة الضحي سنة مؤكدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولها فضل كبير وفوائد عديدة أثبها العلماء، مستشهدًا بما روى عن عن أَبي ذَر- رضى الله عنه- أَن رسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ. وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى»، رواه مسلم.

هل تصح صلاة الضحى أثناء رفع أذان الظهر

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول هل تصح صلاة الضحى أثناء رفع آذان الظهر.

أجابت أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز صلاة الضحى أثناء رفع أذان الظهر، لأنها بذلك خرجت عن وقتها.

وأوضح أن وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس ويستحب أن يؤخر لمدة ثلث ساعة وتمتد حتى قبل الظهر بعشر دقائق فقط.

يستحب القراءة بسورة «والشمس» «والضحى»، والكافرون، والإخلاص في صلاة الضحى، والأمر على سبيل الاستحباب فمن شاء أن يقرأ فيهما بما تيسر له فلا حرج في ذلك، فالأمر على السعة، وبعض الأئمة الشافعية ذكروا أن صلاة الضحى تصلى بسورتي الإخلاص والكافرون، حتى لو تكررت الركعات، ذلك ولأنه سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن الكريم.

عدد ركعات صلاة الضحى

للمسلم أن يؤدي صلاة الضحى ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانٍ، ويجوز أن يصليها ركعتين ركعتين، ويجعل لكل ركعتين تشهدًا وسلامًا، ويجوز أن يصليها أربعًا أو ثمانٍ بتشهد واحد وسلام.

هل تصح صلاة الضحى أثناء رفع أذان الظهر عدد ركعات صلاة الضحى الضحى صلاة الضحى قضاء صلاة الضحى

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

الدكتور خالد عبد الحليم

محافظ قنا: مهرجان الفنون والحرف يستهدف وضع المحافظة على خريطة السياحة

أرشيفية

الأرصاد: استمرار الأجواء المائلة للحرارة على أغلب المحافظات

المنشد إيهاب يونس

حلم تحقق.. المنشد إيهاب يونس: تشرفت بالمشاركة بحفل افتتاح المتحف الكبير

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

