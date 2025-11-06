فوز 1219 شخص بقرعة الحج بمديرية أمن القليوبية بينهم 12 تزكية لكبار السن

أجرت مديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية، لعام 2026 م، 1447 هجريا، حيث أقيمت قرعة حج بالقليوبية، فى نادى الشرطة بمدينة بنها، بحضور اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وقيادات مديرية الأمن والأهالى والمتقدمين، حيث استقبل الأهالى النتائج بالزغاريد والدموع، لاختيارهم لأداء المناسك وزيارة بيت الله.



جاء ذلك بحضور مفتش وزارة الداخلية، واللواء محمد حرب مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، والعقيد أحمد عادل ممثل الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وبدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ محمد أحمد عامر من الأوقاف.



وكشفت الفاعليات، أن المتقدمين بلغ عددهم 3954 لاختيار 1219 شخصا فى محافظة القليوبية لأداء المناسك، بينهم 12 تزكية من كبار السن، واختيار 1207 شخصا بالقرعة و610 احتياطي القرعة.



وتبين أن حصص المراكز والأقسام كالتالي: الخصوص 9، والعبور 129، وقسم بنها 107، وأول شبرا 89، وثان شبرا 94، وقسم قليوب 29، ومركز قليوب 78، ومركز طوخ 151، وقها 11، ومركز وقسم الخانكة 78، والقناطر الخيرية 106، ومركز بنها 147 ومركز شبين القناطر 114، وكفر شكر 82.