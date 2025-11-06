المنوفية تستعد بتجهيز 500 مقر انتخابي 542 لجنة فرعية وعامة لاستقبال 2 مليون و973 ألفا و483 ناخبا

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللوجيسية اللازمة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025 لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق وبصورة مشرفة ، عقد الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ اجتماعا تنسيقياَ لمتابعة الجاهزية الكاملة والإجراءات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب ، جاء ذلك بحضور مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة ، مدير مكتب المحافظ للشئون النيابية والبرلمانية ، مدير ى إدارات العلاقات العامة والإعلام والمكتب الفني ونظم المعلومات والتحول الرقمي والشئون القانونية والمجالس.

وخلال الاجتماع ، تم مناقشة واستعراض عدد من النقاط الرئيسية الهامة والحيوية ومنها التأكيد على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير كافة سبل الدعم اللازم والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة ، والتشديد على ان المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وبحيادية تامة ، والتأكد من مدي جاهزية المقرات واللجان الانتخابية ، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم .

كما تم التأكيد على تشكيل غرفة عمليات مركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام ، والربط المباشر بغرف العمليات المركزية بمراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية ، لمتابعة سير العملية الإنتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين ، فضلاً عن التواجد الميداني لتكثيف أعمال النظافة حول اللجان ومراكز الاقتراع ورفع كافة التراكمات أول بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية و تمهيد وتسوية الطرق .

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية تستعد بتجهيز (500) مقر انتخابي و (1) لجنة عامة و (541) لجنة فرعية ، وتستقبل اللجان الانتخابية ( 2 مليون و973 ألفا و483 ناخبا) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي.