محافظ الوادي الجديد يوافق على جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.

الموافقة على جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية

وتم عرض الموقف المالي للصندوق، وإجراءات تحصيل المستحقات المالية وجدولة المديونيات المستحقة، وأصدر المحافظ عددًا من التوجيهات منها: حصر أراضي المتخللات والخفية بالقرى وطرحها للإيجار على أن تكون الأولوية لأصحاب الأراضي المجاورة، استكمال مراجعة موقف التزام المستفيدين من مبادرة النخيل بالمراكز، وإلغاء مزايا المبادرة لغير الملتزمين بشروط التعاقد ونوع الزراعات، استغلال الأراضي غير الصالحة للزراعة بنطاق العيون السطحية المطموسة في مشروعات النفع العام.

كما قرر الموافقة على جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية التي تم سحبها لعدم الجدية في السداد وذلك للمساحة المنزرعة، وإعادة طرح المساحات الفضاء بالسعر الحالي للفدان.