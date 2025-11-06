على باب مصر .. تُكتب "خطط الحضارة" | فيديو

قال الرئبيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير “هنا حيث خطت الحضارة أول حروفها.. وشهدت الدنيا، ميلاد الفن والفكر والكتابة والعقيدة”.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الافتتاح يوم السبت الأول من نوفمبر الجاري: "لقد ألهمت مصر القديمة، شعوب الأرض قاطبة.. ومن ضفاف النيل، انطلقت أنوار الحكمة.. لتضيء طريق الحضارة والتقدم الإنسانى .. معلنة أن صروح الحضارة، تبنى في أوقات السلام .. وتنتشر بروح التعاون بين الشعوب".

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مساء السبت الماضي، احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بمشاركة ما يقارب الثمانين وفداً مُمثلاً لمختلف دول العالم، بالإضافة لحضور واسع لمُمثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وكبرى الشركات العالمية.

واختتمت الاحتفالية بعروض مركب خوفو "مراكب الشمس"، والملك "توت عنخ آمون"، والذي أبرز دور الفتى الصغير حسين عبد الرسول في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، ثم عرض ختامي باستخدام الإضاءة والألعاب النارية وعروض الليزر، وجولة تفقدية للدرج العظيم وقاعة توت عنخ آمون.

