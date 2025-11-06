غرفة صناعة التكنولوجيا " CIT”.. فوز 12 عضوا بالانتخابات لدورة 2025 / 2029

أسفرت انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات والاتصالات " CIT“- راعي الصناعة الرقمية –، التي أجريت اليوم الخميس، عن فوز 12 مرشحا بالدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة للفترة 2025-2029 .

وأكدت أن هذه النتائج أن غرفة صناعة التكنولوجيا تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الإنجاز وتعزيز لدور القطاع التكنولوجي في الاقتصاد المصري.





وأعلن خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصريه عن انتهاء انتخابات الغرفة بفوز 4 أعضاء في فئة المنشات الكبيره و هم طارق ملش و محمود خطاب و محمد الحداد و طارق شبكه و في فئة الشركات المتوسطه فاز اربعه اعضاء و هم خالد ابراهيم، وخالد مرسي، ومحمد بدوي ومحمد عيسى،و في فئة الشركات الصغيره فاز اربعه اعضاء و هم محمد سعيد و محمد خليف ومرفت جبل و سيف بدوي

ومن المنتظر ان يعكف المجلس المنتخب الجديد علي تنفيذ العديد من المهام لدعم ومساندة الغرفة في تأدية دورها الفاعل في تمثيل الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية



ويُنتظر أن يكتمل تشكيل مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديد " CIT”، والذي يضم 12 عضواً فائزاً في الانتخابات، بتعيين ثلاثة أعضاء إضافيين بقرار من الوزير المختص. وبعد استكمال المجلس الذي يضم 15 عضواً، سيتم اختيار رئيس الغرفة والوكيلين للدورة الجديدة 2025 – 2029.من بين الأعضاء المنتخبين والمعينين، ليتحملوا مسؤولية قيادة القطاع ومواجهة تحدياته خلال الدورة الجديدة.