بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
توك شو

خبير: الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الجنوب أفريقي يحمل دلالات استراتيجية مهمة

محمد البدوي

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا يحمل دلالات استراتيجية مهمة، خاصة في ظل تطورات المشهدين الإفريقي والدولي، مشيرًا إلى أن جنوب أفريقيا كانت الدولة التي تقدمت بالدعوى القضائية ضد إسرائيل أمام محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، وهو ما يعكس تقاربًا واضحًا في المواقف بين القاهرة وبريتوريا تجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.


وأوضح العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت نقلة نوعية في العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، لا سيما بعد إطلاق مبادرة "طريق القاهرة – كيب تاون" التي تستهدف تعزيز التجارة البينية بين دول القارة، مؤكدًا أن التعاون بين أكبر قوتين إفريقيتين — مصر وجنوب أفريقيا يمكن أن يشكل محور قوة حقيقي داخل القارة، بما يحقق التكامل في الموارد والإمكانات.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قوة بشرية هائلة وخبرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعدين، بينما تمتلك جنوب أفريقيا ثروات معدنية ضخمة وخبرات صناعية متقدمة، ومن ثم فإن التكامل بين الجانبين سيُحدث فارقًا استراتيجيًا كبيرًا في مستقبل التنمية الإفريقية.


وأضاف خبير العلاقات الدولية أن انضمام مصر إلى تجمع "البريكس"، بدعم من جنوب أفريقيا، أسهم في تعميق أواصر التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، خصوصًا بعد توجه دول التجمع نحو التعامل بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري.

حجم التبادل التجاري

وأكد العزبي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا يشهد نموًا مستمرًا، وهو ما يعزز فرص إقامة شراكات استثمارية كبرى خلال المرحلة المقبلة في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة الخضراء.

 تثبيت وقف إطلاق النار

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الدكتور العزبي على أن مصر لعبت الدور الأبرز في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال تحركات سياسية ودبلوماسية متوازنة، لافتًا إلى أن القاهرة تعمل بكل جهد على ضمان استقرار الهدنة واستكمال المفاوضات الخاصة بمرحلة إعادة الإعمار.


واختتم خبير العلاقات الدولية حديثه بالتأكيد على أن القيادة المصرية تواصل أداء دورها التاريخي في دعم القضايا العربية والإفريقية، انطلاقًا من رؤية متكاملة تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة على مستوى القارة.
 

السيسي أفريقيا جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية البريكس

