أحمد ترك: جماعة الإخوان كانت تقلل من المقاومة المصرية ضد الاستعمار البريطاني

أكد الشيخ أحمد ترك، الداعية الأزهري، أنه خلال 1913، وبمباركة المندوب السامي البريطاني، تم انشاء جمعية شرعية والمجتمع المصري لم يكن في حاجة لها، وفي عشرينيات القرن الماضي تم تأسيس جماعة الإخوان.

وقال ترك، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن جماعة الإخوان كانت الذراع الثقافي للإحتلال الانجليزي في مصر، وكانت تعمل على نشر الافكار الهدامة، والتي تقلل المقاومة المصرية ضد الاستعمار البريطاني.

وتابع الداعية الأزهري، أن الإخوان وصفت الوطن بحفنة من التراب العفن ووصفت الحضارة المصرية بأنها كفر، إضافة إلى أنه استغلت الدين بشكل سيئ وكان مدخلهم للمجتمع.