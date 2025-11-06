أحمد ترك: الحضارة المصرية القديمة لم تكن وثنية .. وتؤمن بالدار الآخرة

أكد الشيخ أحمد ترك، الداعية الأزهري، أن الحضارة المصرية القديمة لم تكن حضارة وثنية لانها ليست تماثيل أو أصنام ولكنها آثار، مشيرا إلى أن من قام بنحت الآثار وبنى الأهرامات كان الغرض منها التخليد عبر التاريخ ومعرفة الأجيال القادمة بهذا التاريخ العظيم.

وقال ترك، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الحضارة المصرية القديمة كلها ايمان بالدار الآخرة، مؤكدا أن قصة البعث في الحضارة المصرية القديمة خير دليل.

وتابع الداعية الأزهري، أن الصورة على جدران المعابد يظهر فيها شخص راكع ويرفع يده إلى السماء، وهو ما يدل على أنه كان هناك مفهوم العبادة لدى المصريين القدماء.