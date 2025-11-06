قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
بأقل سعر للمستعمل .. اركب سيارة أوتوماتيك 2022 "فبريكا"

لادا جرانتا موديل 2022
لادا جرانتا موديل 2022
صبري طلبه

تعد السيارة لادا جرانتا واحدة من أشهر الاصدارات داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث اكتسبت شعبية كبيرة وسط الفئة الاقتصادية، التي تنتمي إلى فئة السيدان.

ظهرت السيارة لادا جرانتا موديل 2022 بحالة الفبريكا، بعد أن قطعت عدد لايتخطى 80 ألف كيلومترًا، بسعر يبلغ 400 ألف جنيه، وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الكشف الفني الشامل، ومراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والموديل.

لادا جرانتا موديل 2022

مواصفات السيارة لادا جرانتا موديل 2022 

تقدم لادا جرانتا موديل 2022 قدرات ميكانيكية تجمع بين الاعتمادية والأداء، حيث تستند السيارة إلى محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، قادر على توليد قوة تبلغ نحو 98 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 145 نيوتن متر.

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من أربع سرعات، وتستطيع لادا جرانتا بلوغ سرعة قصوى تبلغ 176 كيلومترًا في الساعة، بينما تتسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر خلال نحو 13.1 ثانية

لادا جرانتا موديل 2022

تجهيزات لادا جرانتا موديل 2022 

جاءت لادا جرانتا موديل 2022 بنوافذ أمامية كهربائية لتسهيل التحكم، إلى جانب زجاج خلفي ملون يمنح المقصورة مزيدًا من الخصوصية والحماية من أشعة الشمس، كما حصلت السيارة على نظام ترفيهي صوتي، بالإضافة إلى وجود إنذار ضد السرقة يعزز من مستويات الأمان، مع قفل مركزي، وتتوفر داخل المقصورة وسادتان هوائيتان لحماية السائق والراكب الأمامي عند التعرض لأي تصادم.

وتعتمد السيارة لادا جرانتا على فرامل مانعة للانغلاق (ABS) لتعزيز الثبات أثناء التوقف المفاجئ، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل (EBD) الذي يساهم في توزيع قوة الكبح بشكل متوازن بين الإطارات، كما زودت بمرايا جانبية كهربائية قابلة للضبط بسهولة.

لادا جرانتا موديل 2022

وتأتي السيارة مزودة بعجلة قيادة مزودة بنظام باور لتسهيل الحركة، مع مكيف هواء يدوي يمنح درجات تهوية مناسبة في مختلف الأجواء، كما يتوافر ريموت كنترول للتحكم في غلق وفتح الأبواب عن بعد.

لادا جرانتا لادا جرانتا أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات المستعملة في مصر

