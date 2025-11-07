اللواء محمود فوزي: الضابط البحري يعيش في المياه مدة تصل إلى 48 يوما

قال اللواء بحري أركان حرب، محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية المصرية، إن مهام الضابط البحري من أصعب الأعمال في العالم.

وأضاف قائد القوات البحرية، في لقائه على قناة "دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، أن الضابط البحري يعمل مع وسط غير ثابت، فمثلا وحدة الفرقاطة زمن بقائها في البحر يتجاوز 48 يوما، والطاقم الخاص بها يجلس هذه المدة في البحر.

وتابع: حياة الضابط البحري بنظام الورادي وعدد ساعات النوم لا تتعدي 5 ساعات يوميا، وأسلوب تناول الوجبات مختلف، وكل فرد له حصة مياه لا يتجاوزها.

وأشار إلى أن درجة استعداد السفينة في البحر هي درجة استعداد أولى فكل مواقع قتال السفينة تكون محتلة بنسبة 100% سواء موقع الصواريخ سواء المدفعية سواء الممشى سواء الماكينات وهذا يجعل العمل في البحر صعب، وتزداد صعوبة مع سوء الأحوال الجوية.