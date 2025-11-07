قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري
إسماعيل الليثي يتعرض لحادث سير أثناء عودته من أسيوط
ترامب: دول وقادة رائعون أكدوا انضمامهم لاتفاقيات إبراهام
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
قبل مواجهة الأهلي.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن بيزيرا
حظك اليوم 7 نوفمبر 2025 .. مفاجآت وفرص لكل الأبراج
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. وأفضل صيغة ترددها للفجر
نتنياهو: إنشاء مدينة في غزة لفصل حماس عن السكان
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ابنة تامر حسني توجه رسالة اعتذار بعد تدخلها في أزمة كريم محمود عبد العزيز

تاليا تامر حسني
تاليا تامر حسني
يمنى عبد الظاهر

وجهت تالية ابنة الفنان تامر حسني، رسالة اعتذار، بعد تدخلها في أزمة ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعد غضبها الشديد بعد إعادة نشر مسؤولي السوشيال ميديا لحسابات المطربة روبي، فيديو رقص وغناء روبي ودينا الشربيني على أغنية قلبي بلاستيك.

وكتبت ابنة تامر حسني، عبر حسابها بموقع انستجرام: أنا مش قصدي أتدخل في حاجات الكبار، أنا بس زعلت علشان صاحبتي كندة كانت زعلانة وأنا بحبها أوي، بس فعلًا مكنش ينفع أكتب كده أنا بجد آسفة، بحبك يا كندة وخليكي قوية.

استنكرت الفنانة روبي، الأزمة المثارة مؤخرًا بعدما نشر الفريق المسؤول عن حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لها رفقة الفنانة دينا الشربيني، يرقصان ويغنيان خلاله أغنيتها الشهيرة قلبي بلاستيك، حيث أصدرت إدارة أعمالها بيانًا جاء به: تستنكر الفنانة روبي ما نشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتها بأي خلافات أسرية خاصة بإحدى الأسر الفنية في مصر كما نشر مؤخرًا، تحرص الفنانة روبي دائما على أن تكون علاقتها طيبة بكل الزملاء في الوسط الفني وأنها لم تكن يوما سببا  في أزمة أو نشوب أي خلافات من أي نوع.

وتابع البيان: حسابات الفنانة روبي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تدار عبر مسؤولين متخصصين في السوشيال ميديا ولا تدير صفحاتها بنفسها باستثناء الإنستجرام، وتؤكد أن أي محتوى على تلك الحسابات لا يستهدف أحدًا ولا يشير إلى أي طرف.

ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز روبي دينا الشربيني أغنية قلبي بلاستيك ابنة تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

المونوريل

العد التنازلي بدأ.. موعد انطلاق مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم يشمل 22 محطة

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

ترشيحاتنا

الاهلي

أقل من المستوى.. لاعب تونسي سابق يهاجم ثنائي الأهلي

الاهلي

اتحاد تواركة يطلب 1.5 مليون دولار و30% إعادة بيع لانتقال الزهواني للأهلي

هالاند

هالاند يحصل علي جائزة أفضل لاعب في أكتوبر

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد