قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يعتذر لـ عبد الله السعيد بعد مباراة الزمالك وبيراميدز
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يتصدر
شنطة ذهب.. قرار عاجل بشأن سرقة حقيبة مجوهرات من مسنة بالعجوزة
آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر.. وعيار 21 يتخطى الـ5300 جنيه
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا تمكنا من تدمير أنفاق غزة فلن تبقى حماس في القطاع
مصادر أمنية إسرائيلية: الاستخبارات رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله
توجيهات من وزير دفاع الاحتلال بتدمير الأنفاق في غزة
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
أبرز مباريات اليوم الجمعة 7-11-2025 والقنوات الناقلة
الهند.. شلل كبير يضرب مطار أنديرا غاندي الدولي
موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار خفيفة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، أجواء خريفية مستقرة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، أجواء خريفية مستقرة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة. 

كما يشهد الطقس اليوم، فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الطقس اليوم الجمعة في مصر

وشهد الطقس اليوم، صباحا، نشاط شبورة مائية كثيفة، حيث أنها الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق المؤدية من و إلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس اليوم، خلال ساعات الليل، يكون معتدل الحرارة في بدايته ومائل للبرودة في أخر الليل.

أوضحت هيئة الأرصاد، ، أن ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط خفيف للأمطار على مناطق متفرقة دون تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.

أما عن حالة البحرين، والملاحة البحرية، خلال الطقس اليوم، يكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، مع رياح معتدلة السرعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

أما عن درجات الحرارة اليوم المتوقعة، فجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 27 والصغرى 20

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 26 والصغرى 17

السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 20

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

الناقد إيهاب الخطيب

الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل.. سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل.. اعرف الفرق

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

معتز البطاوى

معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية

ترشيحاتنا

محمد رمضان

تصالح مع وزارة الثقافة.. كواليس محاكمة محمد رمضان قبل حبسه عامين

ارشيفية

جريمة قابيل وهابيل .. التحريات تكشف لغز مقتل شاب في التبين

حبس

بياخد فلوس من قائدي السيارات.. قرار من النيابة بشأن سايس بالعجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد