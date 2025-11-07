أمطار خفيفة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، أجواء خريفية مستقرة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، أجواء خريفية مستقرة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة.

كما يشهد الطقس اليوم، فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الطقس اليوم الجمعة في مصر

وشهد الطقس اليوم، صباحا، نشاط شبورة مائية كثيفة، حيث أنها الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق المؤدية من و إلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس اليوم، خلال ساعات الليل، يكون معتدل الحرارة في بدايته ومائل للبرودة في أخر الليل.

أوضحت هيئة الأرصاد، ، أن ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط خفيف للأمطار على مناطق متفرقة دون تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.

أما عن حالة البحرين، والملاحة البحرية، خلال الطقس اليوم، يكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، مع رياح معتدلة السرعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

أما عن درجات الحرارة اليوم المتوقعة، فجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 27 والصغرى 20

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 26 والصغرى 17

السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 20