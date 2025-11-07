توقف الحركة بمطار لييج البلجيكية بسبب مسيرة

أفادت وكالة "بيلجا" بأن مطار مدينة لييج البلجيكية أوقف حركته صباح اليوم الجمعة بسبب طائرة مسيرة.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية أن مجلس الأمن القومي بحث تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو، وذلك بعد رصد مسيرات فوق مطارات بالبلاد.

يشار إلى أن المادة 4 من ميثاق الناتو تسمح لأي دولة عضو بطلب التشاور مع الحلفاء إذا شعرت أن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها مُعرّض للخطر.

كما تنص المادة على أن "تتشاور الأطراف معًا عندما يرى أي منها أن السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الأطراف معرض للتهديد".

وفي وقت سابق، أفاد مكتب وزير الدفاع البلجيكي، بأنه تم رصد 15 طائرة مسيرة فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج.