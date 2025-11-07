قبل تطبيق التأمين الشامل .. الصحة تطلق حملة تقييم ميداني بشمال سيناء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق أعمال فرق التقييم الميداني الشامل بمحافظة شمال سيناء، ضمن الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تهدف إلى تقييم الوضع الحالي لجميع المنشآت الطبية بالمحافظة بمختلف تبعياتها، لإعداد تقرير دقيق يعكس مدى جاهزيتها للانضمام إلى المنظومة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير البنية التحتية الصحية وضمان خدمات طبية متكافئة لجميع المواطنين.

المرور على 80 منشأة صحية

وأشار إلى أن الحملة تشمل المرور على 80 منشأة صحية بمختلف مراكز المحافظة، من خلال 5 فرق ميدانية:

• فريق للمستشفيات

• 3 فرق للوحدات الصحية

• فريق للعلاج الحر

مع مراعاة الحالة الإنشائية والتجهيزات والكوادر البشرية وعدد السكان والتغطية الصحية والمسافات الجغرافية.

وأضاف أن الفرق تشكلت بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضم ممثلين عن:

• الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

• الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

• الهيئة العامة للرعاية الصحية

• قطاعات الوزارة (الرعاية الصحية الأولية، الطب العلاجي، الطب الوقائي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مركز المعلومات، الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص)

• مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن التقييم يعتمد نموذجًا موحدًا يتناسب مع طبيعة كل منشأة، مع مراعاة الجوانب الفنية والإنشائية والبشرية والجغرافية واحتياجات السكان، موضحة أن الحملة تستمر لمدة أسبوع، وتشمل زيارات ميدانية لجميع المراكز الإدارية وفق جدول زمني محدد، على أن تُختتم باجتماع مشترك لاعتماد التقارير النهائية ورفعها إلى الوزير، تمهيدًا لتطبيق المنظومة بمحافظة شمال سيناء.