بتوجيه من الرئيس.. تأهيل المنشآت المائية أولوية في مصر الفترة القادمة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية"، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر .

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها حاليا، حيث يجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لعدد (٥٢٢) منشأ مائيا متنوعا، كما يجرى عمل معاينة لتقييم (٢٢١٦) منشأ مائيا آخر .

ووجه سويلم وحدة إدارة المشروع التابعة لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمواصلة تنفيذ الأعمال طبقا للبرامج الزمنية المقررة، ومراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، ومتابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ، لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقاً للخطة الموضوعة .

وصرح الدكتور سويلم بأن تأهيل المنشآت المائية يعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب ضمن مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، وأنه وبناءً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٥٤ ألف منشأ مائى.. فقد بدأت الوزارة فى تنفيذ مشروع "تأهيل المنشآت المائية"، حيث تم حتى تاريخه نهو المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق حالة المنشآت بالمشروع، وجار العمل في مرحلة التدقيق الثالثة بالمشروع .

وشملت مرحلة التدقيق الأولى من المشروع والتي انتهت في شهر يونيو ٢٠٢٤، تدقيق تقييم عدد (٤١٦) منشأ مائيا، وشملت مرحلة التدقيق الثانية والتي انتهت في شهر ديسمبر ٢٠٢٤ تدقيق تقييم عدد (٦٥١) منشأ مائيا، كما يجرى العمل في تنفيذ أعمال مرحلة التدقيق الثالثة من المشروع بإجمالى (٢٢١٦) منشأ مائيا موزعة على مختلف المحافظات .

جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة .

كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة التقييم وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة .