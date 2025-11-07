زارعة "100 مليون شجرة".. مواصلة زراعة الأشجار داخل المدارس ضمن المبادرة الرئاسية بأسوان

قامت الإدارة العامة لشئون البيئة بأسوان بمواصلة زراعة مجموعة من أشجار الظل داخل عدد من المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، وبمشاركة تطوعية من مؤسسة أم حبيبة وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة " 100 مليون شجرة " ، وتحت رعاية ومتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وبناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الجهود المبذولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة " بمختلف مراحلها تعكس إلتزام وإهتمام جميع أجهزة المحافظة لتنفيذ إستراتجية الجمهورية الجديدة من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وذلك من خلال العمل على توفير بيئة نظيفة وخضراء ومستدامة .

وأشار إسماعيل كمال إلى حرص المحافظة لتكثيف الجهود وتقديم كافة أوجه الدعم والتشجيع بالتعاون مع المجتمع المدنى من أجل توسيع الرقعة الخضراء وتحقيق الإستدامة البيئية ، ولاسيما فى المؤسسات التعليمية لما تمثله من بيئة خصبة لغرس القيم التربوية فى نفوس الطلاب وزيادة وعيهم البيئى وترسيخ قيم الحفاظ على البيئة لديهم منذ الصغر .

100 مليون شجرة

ومن جانبها أوضحت المهندسة أسماء محمود مدير عام إدارة شئون البيئة على أن الأشجار تم زراعتها بمدارس مجمع الرضوان التعليمى ، ومدرسة عبد العزيز مركب ، ومدرسة شجرة الدر الإبتدائية ، وأيضاً مدرسة محمد عبد المعطى الابتدائية كمرحلة أولى ، ويتم تباعاً تنفيذ هذه الأعمال بباقى المدارس بمختلف المدن والمراكز .

ولفت المهندسة أسماء محمود مدير عام إدارة شئون البيئة بأن هذه الأنشطة تهدف إلى توفير مساحات من الظل لحماية الطلاب من إرتفاع درجات الحرارة ، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية لمقاومة وتقليل الإحتباس الحرارى ، والمساهمة فى خلق بيئة تعليمية أفضل وأكثر إستدامة .