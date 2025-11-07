قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لمدرسة مصر المتكاملة للغات

مروة فاضل

أجرى اليوم الجمعة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية  موسعة بعدد من مواقع العمل  بشبين الكوم لمتابعة نسب التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنظومة الأداء أولاً بأول ودفع العمل لتحقيق معدلات إنجاز ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها  محمد موسى نائب المحافظ ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،  سيد شعبان رئيس حي غرب ،  هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم.

حيث أستهل محافظ المنوفية جولته بمتابعة  مستجدات الأعمال الإنشائية لمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة على مساحة 2490م2بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه ،حيث من المقرر أن تضم 5 أدوار بإجمالي 28 فصل دراسي تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز ، مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية وتكثيف الأعمال وتذليل العقبات لافتتاحها في النصف الأول من شهر ديسمبر القادم ودخولها الخدمة باعتبارها أولوية أولى للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى الخدمات  ، مؤكداً على أنه سيتم افتتاح عدد 6 مدارس جديدة بشبين الكوم ومنوف ودخولهم الخدمة قريباً بالتتابع لدعم المنظومة التعليمية وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

فيما تفقد محافظ المنوفية موقع إنشاء دار مناسبات على  مساحة (2000م2) خلف شركة مياه الشرب بنطاق حي شرق لإنشاء دار مناسبات عليها موجهاً رئيس هيئة الابنية التعليمية بسرعة البدء في الاعمال الانشائية بما يعود بالنفع العام وخدمة الأهالي وتلبية احتياجات المواطنين ، مشداًً على رئيس حي شرق بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع كافة الاشغالات المتواجدة بالمنطقة لتيسر العمل بالموقع والارتقاء بالمظهر العام ، مؤكداً على ضرورة المتابعة اليومية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستمرون في التركيز على تحسين مستوى جودة حياة المواطنين في مختلف مناحي الحياة من خلال تنفيذ وتطوير العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية وبالأخص قطاعات " التعليم ، الصحة ، الطرق ، خدمات الصرف الصحي " كونها مشروعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

بعد قرار المنع.. حملات أمنية موسعة على التوك توك في المقطم| صور

مات في الحال.. تاكسي يطيح بـ مسن في شارع 9 بالمقطم

لليوم الثاني على التوالي.. أمن القاهرة يواصل حملاته بمحيط محطة مترو حلوان

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

