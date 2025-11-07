محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لمدرسة مصر المتكاملة للغات

أجرى اليوم الجمعة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بعدد من مواقع العمل بشبين الكوم لمتابعة نسب التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنظومة الأداء أولاً بأول ودفع العمل لتحقيق معدلات إنجاز ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، سيد شعبان رئيس حي غرب ، هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم.

حيث أستهل محافظ المنوفية جولته بمتابعة مستجدات الأعمال الإنشائية لمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة على مساحة 2490م2بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه ،حيث من المقرر أن تضم 5 أدوار بإجمالي 28 فصل دراسي تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز ، مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية وتكثيف الأعمال وتذليل العقبات لافتتاحها في النصف الأول من شهر ديسمبر القادم ودخولها الخدمة باعتبارها أولوية أولى للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى الخدمات ، مؤكداً على أنه سيتم افتتاح عدد 6 مدارس جديدة بشبين الكوم ومنوف ودخولهم الخدمة قريباً بالتتابع لدعم المنظومة التعليمية وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

فيما تفقد محافظ المنوفية موقع إنشاء دار مناسبات على مساحة (2000م2) خلف شركة مياه الشرب بنطاق حي شرق لإنشاء دار مناسبات عليها موجهاً رئيس هيئة الابنية التعليمية بسرعة البدء في الاعمال الانشائية بما يعود بالنفع العام وخدمة الأهالي وتلبية احتياجات المواطنين ، مشداًً على رئيس حي شرق بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع كافة الاشغالات المتواجدة بالمنطقة لتيسر العمل بالموقع والارتقاء بالمظهر العام ، مؤكداً على ضرورة المتابعة اليومية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستمرون في التركيز على تحسين مستوى جودة حياة المواطنين في مختلف مناحي الحياة من خلال تنفيذ وتطوير العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية وبالأخص قطاعات " التعليم ، الصحة ، الطرق ، خدمات الصرف الصحي " كونها مشروعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.