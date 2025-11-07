إصلاح عطل بخط مياه الشرب المغذى لمحطة جبل تقوق خلال ساعتين بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالإشراف الميدانى على جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح عطل مفاجئ خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمحطة جبل تقوق قطر 24 بوصة بما يعادل 600 مللى.

ونجحت قى تنفيذ أعمال الإصلاح بخط المياه من نوعية " الحديد " خلال ساعتين من خلال تنفيذ أعمال التركيب واللحام للقفيز الخاص دون القيام بقطع المياه عن المنطقة المحيطة مما ساهم فى إستمرار وإنتظام الخدمة للمواطنين دون تأثير .

جهود متنوعة

وأكد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع مثل هذه الطوارئ بشكل فورى بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وشدد إسماعيل كمال على ضرورة الإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة فى تنفيذ الأعمال الفنية للخطوط الرئيسية بما يقلل من فرص تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً ، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى لشبكات المياه .

ولفت إلى أنه بالتوازى يتم الدفع بسيارات شفط وكسح المياه لأى منطقة سكنية للتعامل مع أى طفح أو كسورات مفاجئة حرصاً على تخفيف المعاناة عن المواطنين وضمان إستمرارية الخدمات الأساسية بالشكل المطلوب .