رفع أثار انقلاب ميكروباص .. إعادة المرور بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي، أمام مصنع توشيبا دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد رفع أثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى قليوب التخصصي، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مصنع توشيبا دائرة مركز شرطة قليوب، ووجود مصابين.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، لموقع الواقعة، وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وجار متابعة الحالة الصحية للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كلا من: "حسين أحمد حسين، 36 سنة، طوخ، أريست، ومحمد أحمد محمد، 25 سنة، قليوب، جرح طولي 10 سم بالجبين، وتغريد إبراهيم عامر، 50 سنة، ناي مركز قليوب، كدمات متفرقة بالجسم، ونجلاء عامر محمود، 48 سنة، ناي مركز قليوب، كدمات متفرقة بالجسم، وهدي محمد محمد، 50 سنة، ناي مركز قليوب، كدمات متفرقة بالجسم، رانيا محمد محمد، 35 سنة، مركز قليوب، أريست"، وجرى نقلهم جميعا لمستشفى قليوب لتلقي العلاج اللازم.