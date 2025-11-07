قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
سوريا .. إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات النظام قرب إدلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع أثار انقلاب ميكروباص .. إعادة المرور بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

حملة مرورية
حملة مرورية
إبراهيم الهواري

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي، أمام مصنع توشيبا دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد رفع أثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى قليوب التخصصي، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مصنع توشيبا دائرة مركز شرطة قليوب، ووجود مصابين.


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، لموقع الواقعة، وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وجار متابعة الحالة الصحية للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كلا من: "حسين أحمد حسين، 36 سنة، طوخ، أريست، ومحمد أحمد محمد، 25 سنة، قليوب، جرح طولي 10 سم بالجبين، وتغريد إبراهيم عامر، 50 سنة، ناي مركز قليوب، كدمات متفرقة بالجسم، ونجلاء عامر محمود، 48 سنة، ناي مركز قليوب، كدمات متفرقة بالجسم، وهدي محمد محمد، 50 سنة، ناي مركز قليوب،  كدمات متفرقة بالجسم، رانيا محمد محمد، 35 سنة، مركز قليوب، أريست"، وجرى نقلهم جميعا لمستشفى قليوب لتلقي العلاج اللازم.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

الوطنية للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج يسير بشكل منتظم.. وإقبال كثيف بالرياض

ارشيفية

لا معوقات لسير عملية تصويت المصريين في اليونان بانتخابات مجلس النواب

جانب من الفعاليات

بنداري: متابعة التصويت في 139 مقراً بـ117 دولة وإضافة 3 لجان بالعراق

بالصور

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد